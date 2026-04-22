Municipalidad echa para atrás con Marcha por la Marihuana

Tras aprobar los permisos necesarios para realizar una Marcha Mundial por la Marihuana, la Municipalidad de San José echó para atrás y retiró la aprobación por parte del Concejo Municipal.

Tal y como dio a conocer Diario Extra, la actividad pretendía realizarse el próximo 9 de mayo en el Parque Francia, distrito El Carmen, sin embargo, la moción presentada por un grupo de regidores alegaba que el sitio no era el óptimo para una convocatoria masiva.

“El día de hoy en la correspondencia nos llegó una nota de los vecinos del barrio Escalante Unido, donde expresan los inconvenientes de llevar a cabo no una marcha, sino una concentración de personas en el Parque Francia de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. con conciertos y actividades relacionadas en un espacio tan reducido”, justificó Álvaro Salas, regidor del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La Marcha Mundial de la Marihuana es un espacio ciudadano donde, según comentaron los organizadores a Grupo Extra, buscan llevar información y educar a la población con respecto al consumo del cannabis.

“Instamos a los organizadores a trasladar, como fue el año pasado, la actividad para otro sector, para otro parque más grande, como podría ser el Parque Nacional o el Parque Morazán, dado que el Parque Francia, que está rodeado de residencias y unos cuantos restaurantes”, agregó Salas.

Según confirmaron los organizadores del movimiento, la actividad se mantendrá, pero se buscarán los permisos para realizarse en otra zona de la capital.