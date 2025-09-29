La Contraloría General de la República (CGR), mediante un informe de auditoría, acusó a la Municipalidad de Santa Cruz de ejecutar obras sin contar con los permisos de construcción ni con el respectivo plano constructivo. Según el ente contralor, esta situación refleja pérdidas por impuestos sobre construcciones que la municipalidad dejó de percibir.

Según la Contraloría, los informes del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) de 2023 y 2024 revelaron que el cantón de Santa Cruz ocupó el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a metros cuadrados construidos sin autorización municipal, con un total de 23.451 m² levantados sin licencia.

El CFIA detalló que, de las 597 inspecciones realizadas en el cantón, en 137 casos, equivalentes al 22% las obras no contaban ni con la licencia de construcción ni con el plano respectivo.

Aunado a lo anterior, la CGR expuso que 20 de las 44 aprobaciones de licencias de construcción, otorgadas en el mismo periodo, se concedieron sin contar con el certificado de uso de suelo.

“El otorgamiento o rechazo de una licencia de construcción está a cargo del Departamento de Construcciones de la Municipalidad de Santa Cruz. En apego a la normativa vigente, en ese Gobierno Local, existe una Comisión encargada de liderar el proceso de planificación y ordenamiento de las zonas urbana y costera del Cantón”, indica el texto.

Señalado lo anterior, el ente alega que el Departamento de Inspecciones es el responsable de la vigilancia del proceso constructivo del cantón.

Otros hallazgos

El órgano subrayó, que el 95% de la zona marítimo-terrestre del cantón no está contemplado en el plan regulador costero. Asimismo, señaló que el 59% de las licencias de construcción otorgadas entre 2023 y 2024 se aprobaron sin que se realizara, al menos, una inspección en la obra.

“La gestión del ordenamiento territorial, el otorgamiento de licencias y la vigilancia del proceso constructivo, en la zona urbana y costera del cantón de Santa Cruz, no cumple en aspectos significativos con el marco normativo y técnico aplicable, debido a una deficiente planificación territorial, la permisividad en aprobar permisos sin cumplirse los requisitos legales y técnicos, y una débil y desorganizada inspección de las obras en el cantón”, concluyó el ente.

Respuesta institucional

Tras varias consultas de este medio dirigidas al gobierno local, el alcalde José Alfaro se refirió al tema.

“La Municipalidad de Santa Cruz desea aclarar y destacar que las situaciones señaladas por la Contraloría General de la República responden, en gran medida, a atrasos históricos acumulados durante varias décadas y administraciones anteriores. Esta Administración ha asumido el reto de poner al día al cantón en materia de planificación territorial, fiscalización y modernización de procesos”, aseguró.

El jerarca municipal explicó que, en los últimos tres años el cantón ha experimentado el mayor crecimiento constructivo del país.

De acuerdo con el CFIA, entre 2023 y 2024 se construyeron aproximadamente de 23.451 m² sin contar con la respectiva licencia. No obstante, el alcalde subrayó que esa cifra representa únicamente el 2,4% del volumen total de construcción registrado en el cantón, lo que, a su criterio, evidencia la capacidad de la municipalidad para dar seguimiento y control al acelerado crecimiento local.