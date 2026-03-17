Municipalidad de San Pablo de Heredia alerta por intentos de estafa

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Municipalidad de San Pablo de Heredia alertó a la población ante reportes por intentos de estafa en el cantón, principalmente mediante llamadas telefónicas y mensajes a través de WhatsApp.

De acuerdo con una captura de pantalla publicada por la municipalidad de uno de los reportes, algunas personas están suplantando la identidad de funcionarios municipales con el fin de engañar a los ciudadanos y obtener información personal.

Ante esta situación, la municipalidad fue enfática en señalar que ninguno de sus funcionarios solicita datos confidenciales por teléfono, mensajes o cualquier otra vía informal de comunicación.

Asimismo, aclararon que la institución no envía enlaces sospechosos ni realiza trámites oficiales por medio de WhatsApp.

“No pedimos información sensible, no enviamos ningún tipo de información que pueda ser dudosa y tampoco contactamos por WhatsApp a ningún ciudadano”, explicó el alcalde de San Pablo, Bernardo Porras.

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Las autoridades instaron a la ciudadanía a no brindar información personal, evitar ingresar a enlaces desconocidos y cortar de inmediato cualquier comunicación que genere sospecha.