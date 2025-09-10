La Municipalidad de San José informó que su edificio principal, el José Figueres Ferrer, ubicado en avenida 10, permanecerá cerrado este miércoles 10 de setiembre de 2025.

La medida se debe a una suspensión general de servicios en la zona por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Como consecuencia de este cierre, la Plataforma de Servicios y atención al público no estará habilitada durante toda la jornada del miércoles.

La Municipalidad hace un llamado a la ciudadanía para posponer sus trámites a partir del jueves 11 de setiembre de 2025, cuando se espera que las operaciones regresen a la normalidad.

Es importante destacar que, a pesar del cierre del edificio central, los servicios esenciales para la comunidad no se verán afectados, es decir, la recolección de basura, limpieza urbana, mantenimiento de parques y la Policía Municipal trabajarán con normalidad.

Este aviso fue emitido por la Sección de Comunicación Institucional de la Municipalidad de San José, que también agradeció de antemano la distribución de este comunicado a la ciudadanía.