Municipalidad de San José dona ¢1.000 millones a Torres del Espíritu Santo

Tras una discusión entre diversos regidores y síndicos, la Municipalidad de San José aprobó donar dos pisos, alrededor de ¢1.080 millones, a la construcción de las Torres de La Alegría, de Obras del Espíritu Santo.

Con 10 votos a favor, y uno en contra, la moción recibió el visto bueno por parte de las distintas fracciones, las cuales visitaron el proyecto la semana anterior.

“La asociación, en numerosas ocasiones, ha explicado que los chicos mayores de 18 años son presas de la exclusión del sistema, y muchos jóvenes están esperando un lugar digno para vivir, tener los estudios que necesitan, y dejar de ser presas en un tiempo que hoy, de tanta violencia, ocupamos erradicar”, señaló la regidora independiente Yorleny Córdoba.

El proyecto de torres de Obras del Espíritu Santo busca poder atender a aquellas personas jóvenes mayores de 18 años que, por ley, dejan de recibir el acompañamiento institucional de Patronato Nacional de la Infancia (PANI); esto con el objetivo de seguir sus estudios y tener un sitio a donde acudir.

La decisión también fue celebrada y apoyada por la alcaldía municipal, ejercida de forma temporal por Yariela Quirós, quien señaló que “los barrios del Sur son los principales exportadores de jóvenes en esta situación”.

La propuesta solo recibió el voto negativo del regidor Brandon Guadamuz, del Frente Amplio, quien dejó en claro que apoyaban la iniciativa, pero que el monto de donación era muy alto, y que debía darse seguimiento a ese dinero desde las iniciativas públicas con las que cuenta la Municipalidad de San José.

El proyecto Torres de La Alegría buscará apoyar a 700 jóvenes mayores de 18 años mediante espacios de vivienda, alimentación, estudio y recreación; esto con una inversión total cercana a los $13 millones.