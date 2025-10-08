El tradicional Festival de la Luz, que enmarca la tradición decembrina en la capital, tendrá un importante cambio para este año, según anunció la Municipalidad de San José durante una sesión de la comisión Hacendaria.

Según relató Kattia Mora, jefa interina del Departamento de Servicios Culturales, para el cierre de año el festival realizará un recorrido solamente en los alrededores del parque La Sabana; cambiando así la ruta de varios años que iba desde la Estatua de León Cortés, y llegaba hasta la plaza de la Democracia.

“La ruta este año es 360, es un cambio con respecto a las ediciones anteriores; y será alrededor de La Sabana a modo de carrusel”, detalló Mora durante la sesión.

Esta fue parte de la discusión que se dio tras el anunció en el cambio de ruta.

Según expresaron los regidores del gobierno local, este cambio podría afectar a los comercios de la capital, ya que se reduce la cantidad de transeúntes en la zona, además de que solamente se beneficiará a un punto en específico.

“Ya han venido a mi despacho varios patentados sumamente preocupados por el ingreso que perderían en visita de clientes a sus restaurantes y demás; y señalan que no fueron consultados”, señaló Yorleny Córdoba, del Partido Progreso Social Democrático.

La encargada del Departamento de Cultura señaló que el cambio de ruta era una “decisión tomada”, sin embargo, aún no tienen los costos reales que implicará el Festival de la Luz 2025.