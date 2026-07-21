Municipalidad de Osa bajo investigación: OIJ allana oficinas

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Agentes de la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan la mañana de este martes un operativo en la Municipalidad de Osa, como parte de una investigación por el presunto delito de peculado.

De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, las diligencias incluyen el allanamiento de varias oficinas del gobierno local, donde los investigadores buscan recopilar evidencia relacionada con el caso.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron el decomiso de documentación y otros elementos considerados de importancia para la investigación.

El OIJ indicó que, debido a que el expediente permanece en curso y en cumplimiento del artículo 295 del Código Procesal Penal, no es posible brindar mayores detalles sobre los hechos que se investigan ni sobre las personas involucradas.

Las diligencias continúan durante la mañana y no se descarta que en las próximas horas las autoridades amplíen la información conforme avance el proceso investigativo.