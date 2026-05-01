Municipalidad de Montes de Oca ampliaría videovigilancia

Con la intención de mejorar las condiciones de seguridad en el cantón de Montes de Oca, el municipio estudia la opción de aplicar una “tasa de videovigilancia” relacionada con el sistema de video protección.

Así lo confirmó Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, en una entrevista con Grupo Extra.

La intención del alcalde es cubrir el servicio que brindan actualmente a todos los vecinos de la comunidad, según Argüello.

“Con esta tasa meteríamos 15 policías nuevos, meteríamos de entrada unos 40 nuevos puntos de videovigilancia de cámaras completa y pondríamos un software con inteligencia artificial”, dijo.

De acuerdo con los cálculos realizados, el pago extra a los vecinos podría rondar entre los ¢1.500 y ¢2 mil en casas de habitación valoradas en ¢50 millones, explicó el alcalde.

Esto con la intención de que el cuerpo policial municipal pueda dar un servicio 24/7 en el cantón de Montes de Oca.

“Esto nos va a hacer uno de los cantones más seguros del país y esperamos que se pueda implementar en el futuro”, afirmó.

Arguello indicó que para poder aplicar esta tasa realizan un estudio en la normativa y la jurisprudencia, y poder llevar el tema al Concejo Municipal.

“Con esto hacemos un mensaje a las personas que quieren hacer daño que mejor no se acerquen al cantón de Montes de Oca, porque aquí cada vez estamos trabajando más y vamos a mejorar todavía más el servicio, estamos buscando ser un cantón mejor en todas las áreas”, afirmó.

El cantón cuenta actualmente con una vigilancia de 212 cámaras de video-protección, que resguarda temas de tránsito vehicular, delincuencia y delitos ambientales.

La intención de las autoridades municipales es que la tecnología de software permita expandir las capacidades del centro de video-protección y así agilizar la atención en tiempo real de las atenciones en las calles.