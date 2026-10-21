Municipalidad de Heredia se pronuncia tras detención de colaborador municipal

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Municipalidad de Heredia emitió un comunicado tras la detención de un colaborador administrativo de la Policía Municipal la mañana de este miércoles.

La institución aclaró que el dinero sustraído pertenece a la entidad arrendataria y no corresponde a fondos públicos.

Asimismo, enfatizó que cuenta con los controles requeridos para la administración y protección de los recursos públicos bajo su responsabilidad.

El Gobierno local se puso a disposición de los agentes judiciales y facilitó la información y los elementos de prueba solicitados para el desarrollo de la investigación.

Según indicaron en el comunicado, el Poder Judicial brindará los detalles sobre el avance de la causa y determinará las responsabilidades penales del caso, mientras que el municipio comunicará las decisiones de su competencia conforme sean confirmadas.

Sobre la detención

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó la detención del colaborador administrativo de la Policía Municipal como parte de una pesquisa por un robo de ₡13 millones de dos cajas fuertes del campo ferial La Perla.

El presunto robo habría ocurrido a principios de setiembre y se mantiene bajo investigación de las autoridades judiciales, que buscan esclarecer cómo se produjo la sustracción del dinero.