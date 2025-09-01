La tarde del domingo una bebé cayó en una fosa en Curridabat, y requirió ser trasladado en condición crítica por los cuerpos de emergencia.

El hecho, según destacó la Municipalidad de Curridabat, se habría presentado específicamente en el Parque de las Embajadas.

El gobierno local destacó que de momento se desconoce el origen del socavamiento del terreno que provocó el incidente. Además, afirman que la prioridad es contactar y acompañar a la familia de la menor.

“Expresamos nuestra solidaridad con la niña y su familia, con quienes ya estamos haciendo los esfuerzos necesarios para establecer contacto y brindarles el apoyo que requieran”, destacó la Municipalidad.

Según destacan, luego de revisar las grabaciones se concluye que el incidente no guarda relación con los trabajos de mejoramiento del paso de alcantarilla que la Municipalidad realizó en las inmediaciones de dicho parque.

“El día de ayer, recién ocurrido el suceso, personal municipal procedió a cubrir el hundimiento y a cercar el área. El día de hoy, el Departamento de Obras en Parques, en conjunto con el Departamento de Medio Ambiente, se encuentra trabajando con maquinaria para determinar las causas del socavamiento”, afirmaron.

Entre las hipótesis iniciales, destacan que se pudo dar debido a la percolación del terreno, debido a que en el pasado la zona correspondía a un humedal.

A su vez, no descartan que haya sido provocado por una intervención externa no autorizada.