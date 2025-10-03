La Municipalidad de Cartago, lanzó un proyecto tecnológico innovador que fusiona el patrimonio histórico del cantón central con la realidad aumentada y un nuevo asistente virtual de inteligencia artificial.

La iniciativa permite a la población y a los visitantes explorar más de 15 sitios históricos y emblemáticos de la provincia a través de una experiencia interactiva.

El sistema es clave para explicar al visitante por qué Cartago, siendo la primera capital del país, carece de la arquitectura colonial esperada debido a los antecedentes de terremotos. Los usuarios pueden acceder mediante la activación GPS o escaneando un código QR disponible en la página oficial de la Municipalidad.

Video: cortesía

“Es un sistema web, una página web y se buscó que tuviera accesibilidad para el ciudadano y no tuvieran que descargar aplicaciones o crear cuentas de usuario. Simplemente se ingresa al sitio web y escoge el modo que desea utilizar, ya sea geolocalización o imágenes animadas”, indicó Maykel Vargas, área TIC municipalidad de Cartago.

Los recorridos ofrecen contenido multimedia enriquecido en cada punto, incluyendo vistas panorámicas en 360°, videos, reseñas históricas y elementos animados en RA.

Los visitantes pueden ver figuras históricas animadas, como a Braulio Carrillo, Ricardo Jiménez Oreamuno, Pancha Carrasco y Fello Meza.

Video: cortesía

Video: cortesía

Video: cortesía

Se pueden visualizar más de 11 esculturas indígenas históricas en 3D, representativas de las halladas en el Monumento Arqueológico Agua Caliente, incluyendo vasos trípodes y colgantes de oro.

También se pueden realizar vistas panorámicas en 360° utilizando Lentes VR disponibles en el Laboratorio Stem de la Municipalidad, ubicado en el Museo Municipal.

Además, la Municipalidad lanzó el MuniBot, un chatbot de inteligencia artificial generativa, el cual es una plataforma segura, bilingüe y está disponible los 365 días del año, las 24 horas.

El MuniBot responde consultas relacionadas con los servicios y trámites municipales, incluyendo información de teléfonos, detalles sobre áreas municipales, formularios en línea, y lugares y medios de pago disponibles.