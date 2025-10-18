Municipalidad de Cartago intervendrá el Río Taras en La Lima este sábado

La Municipalidad de Cartago anunció que este sábado 18 de octubre iniciará una intervención crucial en el cauce del río Taras, ubicado en La Lima, con el objetivo prioritario de mitigar posibles eventos de inundación y deslizamientos en la zona.

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Tras haber obtenido el visto bueno y los permisos requeridos por parte de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), las labores comenzarán a partir de las 7:00 a.m y contarán con el apoyo de maquinaria municipal.

“La maquinaria ingresará con el propósito de limpiar el cauce del río, remover escombros, remover sedimentos, limpiar maleza y todo aquello que pueda interferir con el paso del agua por esta zona”, indicó Mario Redondo alcalde la de la municipalidad de Cartago.

Mario Redondo, alcalde de Cartago.

Labores a realizar

Retiro de sedimentos acumulados, como tierra, piedras y materiales arrastrados por el río.

Remoción de escombros y desechos sólidos que limitan la capacidad hidráulica.

Despeje de vegetación invasiva.

Estabilización de taludes y márgenes del río para reducir el riesgo de deslizamientos.

Inspección y limpieza de alcantarillas y canales de desagüe cercanos al sector.

Asimismo, el alcalde aseguró que se han notificado a las personas que han invadido el margen del río, para el retiro correspondiente, de lo contrario, realizarán demoliciones de las construcciones que están invadiendo el cauce del río.