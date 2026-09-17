Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Por segunda vez en poco más de un año, la Municipalidad de Cartago falló en declarar non grato al expresidente, y actual ministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Chaves, esto tras los enfrentamientos que tuvo durante la celebración del desfile de faroles el pasado 14 de setiembre.

La declaratoria de non grato fue presentada por dos regidores de forma separada; sin embargo, ninguna de las dos recibió los votos suficientes para poder ser votadas por el gobierno local, por lo que deberán ser vistas inicialmente por la Comisión de Asuntos Jurídicos.

“Como cartagineses estamos sumamente indignados, estamos muy molestos porque sentimos que hay un atropello a nuestros derechos, a nuestros valores y sobre todo a una fiesta cívica que siempre hemos celebrado por años. Nunca ha habido limitaciones, nunca nos han impuesto barreras y sentimos que esta vez prácticamente todo ocurrió diferentísimo y hay mucho dolor entre la gente, mucho enojo”, explicó Alonso Picado, regidor independiente, a Grupo Extra.

Picado además señaló que la declaratoria de non grato lo único que busca es hacer un llamado de atención moral a Chaves, pues “al final no es ninguna sanción legal pero sí moralmente ocupamos resarcirnos y sentirnos realmente tranquilos por lo que ocurrió el lunes”.

La otra iniciativa fue presentada por el regidor Jonathan Arce, del Partido Liberación Nacional (PLN), la cual recibió el apoyo de cinco de los nueve regidores, al igual que la presentada por Picado.

Este intento se da cerca de un año después de que este mismo Concejo Municipal intentase declarar non grato, en agosto del 2025, al entonces presidente Chaves, esto por los atrasos en proyectos clave como la construcción del Hospital de Cartago y el poco avance en la carretera de Taras – La Lima.

Vecinos opinan

Fabián Corrales

Vecino de Cartago “Yo soy uno de los que presentó una moción ciudadana para declarar como non grato al expresidente Rodrigo Chaves; me puse a reunir 7.000 firmas que conseguimos de parte del pueblo cartaginés, porque es una gran parte del pueblo la que votó en contra del irrespeto”.

María Bejarano

Vecina de Cartago “Esto es una falta de respeto. Y tal vez miedo de parte de los regidores; obviamente, votan así por los intereses políticos. Terminan dentro de 2 años, hay puestos por ahí que tal vez les puedan ser de interés a ellos o que los puedan estudiar para ser parte”.

Rechazan pedir cuentas en Cartago

A esta negativa se suma la de la moción presentada por el regidor del PLN, Caleb Pichardo, quien buscaba llamar a comparecer al alcalde Mario Redondo y al ministro de Seguridad, Gerald Campos, esto tras el operativo de seguridad colocado en los alrededores de Plaza Mayor, en el cual se solicitaba a las personas presentar la cédula para poder ingresar al acto cívico, así como la censura de carteles y faroles con mensajes alusivos al Gobierno.

“Los regidores sencillamente deciden no votar la dispensa, algo que particularmente llama la atención. Creo que todo Cartago vio lo que sucedió y es algo que no es justo, no es justo que inclusive hoy guarden silencio y sencillamente con su voto le digan no a propuestas que son importantes para transparentar, para decir a la ciudadanía qué fue lo que sucedió”, señaló Pichardo a este medio.

Por su parte, el alcalde Redondo mantuvo un llamado a detener la “polarización” política por parte de los regidores, sin embargo, censuró lo acontecido durante la visita presidencial.

Alonso Picado

Regidor independiente “Quisiéramos resolver este asunto ya; ahora que lo manden a comisión, pues va a llevar mucho tiempo y el tema se va a enfriar, y no vamos a lograr ponerle límites a don Rodrigo y decirle que nosotros los cartagineses estamos molestos”.

Caleb Pichardo

Regidor PLN

“Las personas que creemos en la defensa del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y demás, estamos muy conmocionados por lo que vivimos el pasado lunes y en buena hora que la ciudadanía se ha juntado y ha decidido venir a pedir cuenta”.

