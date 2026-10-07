Municipalidad de Belén retomará obras en salida hacia Corbel

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Municipalidad de Belén anunció que las obras en la rotonda ubicada en la salida hacia Corbel están previstas para retomarse el próximo 14 de octubre.

El proyecto contempla ampliar el rango de giro para facilitar el paso de vehículos articulados y mejorar la conexión de esta salida con la autopista General Cañas.

Este lunes, representantes de la Municipalidad, Corbel, MECO, ICE, MOPT y PROCOMER realizaron una inspección en el sitio para coordinar los últimos detalles antes de reanudar los trabajos.

La Municipalidad informó que comunicará oportunamente las posibles afectaciones al tránsito, cierres o desvíos que puedan generarse durante la ejecución de las obras.