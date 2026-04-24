Municipalidad da marcha atrás con remodelación de “El Bosque”

La exclusión de la zona de “food trucks” y del circuito de calistenia redefinió el rumbo del proyecto del Parque El Bosque, tras un proceso participativo que reunió a 240 personas y fijó nuevas prioridades para la intervención en San Francisco de Dos Ríos.

La Municipalidad de San José aseguró que el nuevo diseño, tras lanzar uno con zona para food trucks y seis estaciones de calistenia, se ajustará a lo acordado con la comunidad.

El gerente de Provisión de Servicios, Jordan Vargas, explicó que “hubo escucha activa de parte de la administración, se generaron las priorizaciones acerca de la remodelación del parque y dichas priorizaciones eran respetadas en el diseño”.

Tras darse a conocer la molestia de la comunidad de San Francisco, el gobierno local habría convocado a una primera reunión que terminó en molestias por la posible tala de árboles y colocación de cemento en la zona verde; mientras que con este nuevo espacio se determinó la colocación de luminarias en el espacio, un mejor mantenimiento al parque y proyectos relacionados con la seguridad ciudadana.

Desde la comunidad, los vecinos vinculan estos cambios a la organización previa y a la presión ejercida mediante un documento respaldado por firmas recogido por los propios vecinos.

Jennifer Pazos, vecina de San Rafael y vocera de la agrupación, señaló que “la municipalidad nos escuchó, recibió un documento que nosotros como comunidad nos organizamos y elaboramos, recogimos más de 1000 firmas y lo entregamos el pasado martes”.

Además, destacó que “fue una sesión participativa, un taller en el que los vecinos pudimos votar en las prioridades que abordamos en ese documento y decidimos a cuáles les vamos a dar más énfasis”.

Otros vecinos recalcaron que el proceso continúa bajo vigilancia por parte de la comunidad, esto con el objetivo de que se mantenga la participación de ellos en todo momento.

Lady Quesada, vecina de la zona, indicó que el alcalde “dio su palabra de que va a hacer como nosotros queremos, va a poner las luces, va a arreglar todo lo que es el problema del agua, se van a poder sembrar árboles, se van a poner mesitas”.

El siguiente paso para el parque será la elaboración de un nuevo anteproyecto con base en los insumos dados por los vecinos, el cual se presentará en un plazo de 30 días hábiles.

Jordan Vargas Municipalidad de San José

“Se realizó el proceso participativo del Parque El Bosque en San Francisco. Dicho proceso fue exitoso, hubo una alta participación ciudadana, en total 240 participantes. Hubo escucha activa de parte de la administración”.