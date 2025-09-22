Tras aprobación de nuevo reglamento

Las familias costarricenses podrán vivir en apartamentos dentro del cantón central de San José pagando únicamente entre un 20% y un 80% del valor real de las viviendas, esto tras reciente aprobación de un reglamento pionero en el país.

El documento habilita al gobierno local a desarrollar proyectos habitacionales mediante la figura de usufructo, es decir, que las personas podrían adquirir un hogar municipal por un periodo entre los 20 y 99 años.

“Estamos hablando de una alternativa distinta: no es una casa entregada para siempre, pero tampoco es un alquiler que se pueda cancelar en cualquier momento. Es un punto medio que ofrece seguridad y un precio justo. La gente podrá pintar, decorar y vivir con tranquilidad sabiendo que tiene un contrato de hasta 99 años”, explicó el regidor Brandon Guadamuz, proponente del proyecto.

El Concejo Municipal dio el sí durante la última sesión, lo que permitirá a la Alcaldía desarrollar los proyectos habitacionales en todos los distritos de la capital; para los cuales utilizarán terrenos que ya pertenecen a la administración.

“Recuperar edificios vacíos y transformarlos en vivienda accesible significa devolver vida al centro. Estamos hablando de comercio, seguridad y comunidad. No se trata solo de resolver el déficit habitacional, sino de repensar la capital para que vuelva a ser habitable”, agregó Guadamuz.

Este esquema permitirá a las personas contar con seguridad jurídica y estabilidad, ya que los edificios seguirán siendo propiedad de la municipalidad y, al vencerse el plazo, podrán ser utilizados por otras familias. De esta forma, se evita la pérdida de patrimonio público, un problema recurrente en los programas tradicionales de vivienda estatal.

Estudios del TEC revelan que un 35% de las estructuras en el casco central están vacías y que el 80% de ellas pueden rehabilitarse con inversiones razonables, lo que permite aprovechar infraestructura ya existente y revitalizar la ciudad.

El regidor además señaló que dentro de cada proyecto al menos un 25% de las casas o habitaciones se destinen a familiar de bien social.