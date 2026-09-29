Municipal Liberia confirma un fichajazo para su nuevo proyecto

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Tras ser expulsado de la categoría en la Primera División, Municipal Liberia busca reconstruir su camino y, mientras el equipo arrancó con buen pie en LINAFA, el proyecto suma una ficha importante para fortalecer sus bases.

Se trata de Horacio Esquivel, quien asumirá la responsabilidad ser encargado del banquillo y de las ligas menores del conjunto liberiano, según supo fuentes a Grupo Extra. El entrenador, sin equipo desde su salida de Municipal Pérez Zeledón en abril del año pasado, aceptó el reto de trabajar en el desarrollo de las futuras generaciones del club. A su lado, lo acompañarán los asistentes Walter Chévez y Berny Solórzano.

Esquivel es reconocido por su capacidad para trabajar con jóvenes y potenciar el talento de las nuevas promesas. Ahora, buscará trasladar esa experiencia a Liberia, con el objetivo de fortalecer las divisiones inferiores y contribuir al crecimiento de la institución.

Su llegada representa un movimiento importante para un proyecto que pretende levantarse desde las bases y volver a construir un camino hacia la máxima categoría del fútbol costarricense.