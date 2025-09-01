El lanzamiento del nuevo logo y eslogan de la Municipalidad de San José podría adelantarse algunos meses, luego de que el Comité de Deportes del cantón publicara una imagen que, aparentemente, revelaría la nueva marca ciudad.

La fotografía, posteada el 27 de agosto, muestra que la capital ahora se definirá como “San José: Te quiere aquí”, un trabajo de diseño en el que el gobierno local habría invertido poco más de ¢24 millones.

Este rediseño había sido anunciado en julio del 2024, cuando se eliminó la imagen creada durante la administración del exalcalde Johnny Araya. Sin embargo, la nueva identidad estaba prevista para presentarse oficialmente hasta finales de este año.

“Ya la marca ciudad prácticamente está lista, pero hemos retrasado un poco el anuncio para incorporar otros componentes del trabajo programático que venimos desarrollando.

Además, vamos a tener una exposición en el aeropuerto Juan Santamaría”, habría indicado el alcalde Diego Miranda a Diario Extra.

El concurso publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) detalla que la nueva marca fue discutida con artesanos, comerciantes, estudiantes y otros vecinos de la capital, con el objetivo de “fomentar el arraigo territorial y la identidad cantonal en los 11 distritos de San José, tanto en sus habitantes como en visitantes, patentados e inversionistas”.

Sin respuesta oficial

Este medio intentó confirmar si la imagen filtrada corresponde al nuevo logo oficial del gobierno local. Pese a contactar directamente al alcalde Miranda, ni él ni la oficina de prensa respondieron antes del cierre de edición.