Muni de Desamparados responde ante altercado en Concejo

Tras el altercado físico que se dio este martes en el Concejo Municipal de Desamparados, el gobierno local del cantón respondió señalando que aún no cuentan con un pronunciamiento oficial debido a la falta de información.

“En este momento estamos recopilando toda la información sobre lo ocurrido durante la sesión. Una vez que contemos con todos los elementos, definiremos la posición institucional”, señaló el encargado de prensa de la Municipalidad de Desamparados.

La respuesta se da tras un incidente registrado durante la sesión donde, en apariencia, el exregidor Luis Carlos Núñez habría recibido tres golpes en medio de la discusión municipal.

Foto: Mauricio Aguilar.

“Yo estaba simplemente sentado en una silla y el señor se me abalanzó; aquí es ya la costumbre, esto es como un ring de boxeo. El señor se me abalanzó y me tiró golpes”, relató Núñez a Grupo Extra sobre lo ocurrido en Desamparados.

Sobre el hecho, la Fuerza Pública confirmó que el altercado, el mismo que fue atendido tanto por oficiales como por funcionarios municipales.

“La Fuerza Pública atendió este jueves un incidente ocurrido en las instalaciones del Concejo Municipal de Desamparados, donde se presentó una discusión entre dos personas. Según la verificación realizada, no se registraron agresiones físicas ni personas lesionadas”, detallaron las autoridades.

El reporte oficial además indica que “Al llegar al lugar, que ya se encontraba resguardado por la Policía Municipal, la Fuerza Pública identificó a las partes, solicitó asesoría legal y orientó a los involucrados para que presentaran las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes”.

Foto: Mauricio Aguilar.

Los hechos en apariencia ocurrieron durante una discusión de los regidores por una contratación para la colocación de cámaras de seguridad en el cantón de Desamparados.