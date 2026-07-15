El Mundial 2026 tendrá este miércoles uno de los partidos más esperados del torneo.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán en el Estadio Atlanta para definir al segundo finalista de la Copa del Mundo, en un duelo cargado de historia, rivalidad y figuras de talla mundial.

¿A qué hora?

El compromiso arrancará a las 2:00 p.m. (hora de Costa Rica) y pondrá frente a frente a la vigente campeona del mundo y a una selección inglesa que busca volver a disputar una final mundialista. El ganador se medirá a España, que ya aseguró su lugar en el partido por el título.

La escuadra dirigida por Lionel Scaloni llega a esta instancia tras superar a Suiza en los cuartos de final, mientras que el conjunto comandado por Thomas Tuchel avanzó luego de eliminar a Noruega.

Además del pase a la final, el encuentro reaviva una de las rivalidades más recordadas del fútbol mundial.

Argentinos e ingleses han protagonizado enfrentamientos inolvidables en las Copas del Mundo, especialmente el disputado en México 1986, cuando Diego Maradona firmó dos de los goles más emblemáticos en la historia de los mundiales: “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

¿Dónde ver?

El partido podrá seguirse en vivo por Teletica Canal 7, FOX, FOX+ y mediante la plataforma de TDMAX.

La expectativa es enorme, ya que ambas selecciones buscarán dar el último paso hacia la gran final del Mundial 2026 en un compromiso que promete intensidad y emociones de principio a fin.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra