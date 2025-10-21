Mundial mayor llegaría a tiquicia 

El sueño de ver un Mundial mayor de la FIFA en suelo costarricense podría hacerse realidad en 2031. Costa Rica fue incluida como una de las posibles sedes para albergar la Copa del Mundo Femenina 2031, formando parte de una candidatura conjunto a México, Estados Unidos y Jamaica.

La propuesta fue presentada oficialmente ante la FIFA por las federaciones de estos 4 países, con el respaldo de CONCACAF, que busca llevar el fútbol femenino a un nuevo nivel en la región. De concretarse este proyecto, marcaría un hito en el fútbol costarricense, al convertirse en la primera ocasión que somos anfitriones de una Copa del Mundo mayor.

“Sin duda es una gran noticia para el país, no sólo para el fútbol, sino para el país en general. Las oportunidades de empleo que se van a crear, las oportunidades de turismo que se van a generar… así que creo que, como país, como un ecosistema, es una gran noticia. Esto tiene que ser un antes y un después para el fútbol femenino”, dijo Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Esta candidatura refleja la confianza que la FIFA y CONCACAF han depositado en nuestras Federaciones para continuar impulsando el desarrollo del fútbol femenino”, señaló Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol”.

La posible designación del país fortalecería el legado de la organización y desarrollo que dejaron los demás mundiales, es decir, el Sub-17 en 2014 y el Sub-20 en 2022, ambas catalogadas como exitosas por la FIFA.

Además de la proyección internacional, el evento traería una importante inversión por parte de FIFA en infraestructura deportiva, turística y de servicios, así como la oportunidad de demostrarle al mundo el crecimiento del fútbol femenino en nuestro país.

Por el momento, esta es la única candidatura, pero podrían sumarse más. Sin embargo, parece poco probable. La decisión final se conocerá en abril del 2026, cuando la FIFA anuncie qué candidatura será la elegida para acoger la máxima cita del fútbol femenino mundial.