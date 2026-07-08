Mundial entra hoy en una breve pausa

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra

Después de casi un mes de emociones, goles, sorpresas y eliminaciones, la Copa del Mundo vivirá hoy una jornada inusual: por primera vez desde el inicio del torneo, no habrá partidos.

Tras completarse los octavos de final, las 48 selecciones que comenzaron el camino se redujeron a únicamente ocho aspirantes al título. La pausa servirá para que los equipos recuperen energías, ajusten detalles tácticos y preparen los encuentros más exigentes del campeonato, donde ya no existe margen de error.

La actividad regresará mañana, cuando se ponga en marcha la ronda de cuartos de final con el enfrentamiento entre Francia y Marruecos, un duelo que abrirá oficialmente la lucha por un lugar entre los cuatro mejores del mundo.

La fase continuará durante los siguientes días y concluirá el sábado con uno de los compromisos más esperados: Argentina ante Suiza, duelo que promete acaparar la atención de millones de aficionados.

Una vez definidos los cuatro sobrevivientes, el Mundial entrará en su recta definitiva con las semifinales, programadas para el martes 14 y miércoles 15 de julio, partidos que determinarán a los dos países que buscarán conseguir el trofeo más importante de todos.

Los equipos que salgan como perdedores en esa instancia, todavía tendrán un compromiso más por delante. El tradicional partido por el tercer lugar se jugará el 18 de julio en el Hard Rock Stadium.

Finalmente, el telón caerá el domingo 19 de julio, cuando el MetLife Stadium de Nueva York sea sede de la gran final del Mundial 2026. El compromiso arrancará a la 1:00 p. m. y definirá al monarca.

Los aficionados están a la expectativa de disfrutar una fase final que promete emociones de principio a fin. Con las ocho mejores selecciones del torneo aún en competencia, cada cotejo será una auténtica final y cualquier detalle marcará la diferencia.