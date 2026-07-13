Mundial entra en su recta final

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra

La Copa del Mundo entra en su etapa decisiva. Solo cuatro selecciones continúan con vida y esta semana buscarán el boleto a la gran final en dos enfrentamientos que reúne historia.

La primera semifinal enfrentará a Francia y España este martes 14 de julio a la 1:00 p.m.

Los galos llegan con un poder ofensivo que asusta. Kylian Mbappé lidera un ataque que fue determinante para dejar en el camino a Marruecos y mantener intacto el sueño de conquistar su tercera estrella.

Enfrente estará una “Roja” que demuestra que no solo gana con talento, sino también con disciplina táctica. Los españoles sacaron a Bélgica gracias a un funcionamiento colectivo que se refleja en cada sector del campo

Además del boleto al MetLife Stadium, el compromiso tiene un ingrediente extra: la revancha. Los franceses cayeron en sus dos enfrentamientos más recientes frente a los ibéricos.

Primero en las semifinales de la Eurocopa 2024 y luego en un vibrante 5-4 en la Liga de Naciones.

Un día después, el miércoles 15 de julio, también a la 1:00 p.m., el mundo volverá a detenerse con otro duelo cargado de mucha rivalidad: Inglaterra y Argentina, la cual es una de las rivalidades más intensas del fútbol tras eliminar a Noruega y Suiza, respectivamente.

La confrontación entre europeos y sudamericanos trasciende lo deportivo. Su origen se remonta al Mundial de Chile 1962, continuó con el controvertido triunfo inglés en el Mundial de 1966 y alcanzó uno de sus capítulos más recordados en México 1986, pocos años después de la Guerra de las Malvinas.

Aquella tarde quedó inmortalizada por Diego Armando Maradona con la polémica “Mano de Dios” y el inolvidable “Gol del Siglo”.

La historia siguió escribiéndose en Francia 1998, con la expulsión de David Beckham y la clasificación sudamericana en los penales, mientras que el último enfrentamiento mundialista se produjo en Corea-Japón 2002 durante la fase de grupos.

Quienes resulten como perdedores en el camino, lucharán por la medalla de bronce el sábado 18 de julio, mientras que los vencedores disputarán el juego por el premio máximo el domingo 19 de julio.