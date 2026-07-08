Mundial en Norteamérica será el más contaminante de la historia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dejará una huella ambiental sin precedentes; así lo señalan expertos en sostenibilidad debido al aumento en la cantidad de selecciones participantes, la distribución de los partidos entre tres países y la necesidad de realizar millones de desplazamientos adicionales, lo que convertirá esta edición en la más contaminante de la historia.

El análisis fue presentado por la organización SOS-tainability Council, donde se explica que el principal impacto estará asociado al transporte aéreo y terrestre, lo que podría elevar a 9 millones de toneladas la cantidad de dióxido de carbono (CO 2 ) emitida durante el Mundial, un incremento que casi triplica los 3,63 millones de toneladas registradas en Qatar 2022.

Eduardo Robert, fundador de la organización, advirtió que, aunque la FIFA ha impulsado iniciativas ambientales, el formato del torneo incrementará significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Los paneles solares que están en los estadios y el manejo de desechos que tenemos en los estadios puede ser bueno, pero realmente el problema pareciera que en este mundial no está en el suelo, sino en el aire. Necesitamos redefinir el paradigma”, señaló.

Robert explicó que el crecimiento del torneo implica un aumento considerable de vuelos entre sedes y de los traslados de aficionados, selecciones y personal logístico.

“Este mundial fue una lección, sí, fue una gran lección. Pero aquí hay un tema que es importante. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de medioambiente, hablamos de sociedad y hablamos de gobernanza”, afirmó Robert a Grupo Extra. El especialista indicó que el transporte continuará siendo el principal generador de emisiones durante el torneo, debido a que miles de personas deberán desplazarse constantemente entre ciudades y países para asistir a los encuentros.

Añadió que la FIFA deberá reforzar las medidas de mitigación, ya que compensar las emisiones será más complejo que en campeonatos anteriores debido al tamaño del evento y a la cantidad de trayectos internacionales previstos.

Agua y planificación

Otro de los desafíos será el abastecimiento de agua en varias sedes, especialmente durante el verano del hemisferio norte, época en la que se desarrollará el evento.

“Según medios e investigadores, se habla de que la cantidad de agua requerida en Ciudad de México, entre los estadios y el público que llega, más el público local, aumenta en un 40%. Ya Ciudad de México, y México en general, tenemos problemas de agua potable, y ahí tenemos un tema”, manifestó Robert.

El fundador de SOS-tainability Council indicó, además, que los futuros mundiales deberán incorporar criterios ambientales desde la etapa de planificación y no únicamente durante la ejecución del torneo.

En ese sentido, sostuvo que las próximas sedes deberían privilegiar distancias más cortas entre estadios, fortalecer el transporte público de bajas emisiones y reutilizar infraestructura existente para disminuir el impacto ambiental, situación contraria a la planteada por la FIFA, ya que para el torneo de 2030 se espera jugar en seis países distribuidos entre Suramérica, Europa y Asia.

“Si seguimos organizando mundiales de este tamaño, por ejemplo, podríamos tener verdaderos problemas con nevadas en el norte, golpes de calor en América, Europa, Asia y Oceanía. Recordemos que el planeta es muy pequeñito y en esta cápsula todos dependemos de todos”, señaló Robert.