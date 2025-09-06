La carrera rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue tomando forma. Con el nuevo formato de 48 selecciones en la fase final, ya son 17 los equipos clasificados de manera directa al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Los 3 anfitriones cuentan con su pase automático, mientras que el resto de las confederaciones continúa su lucha en los torneos clasificatorios que finalizan en marzo de 2026, con el repechaje intercontinental.

Equipos clasificados al Mundial 2026:

Anfitriones: México, Estados Unidos, Canadá

Asia (AFC): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia

Sudamérica (CONMEBOL): Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay

Oceanía (OFC): Nueva Zelanda

África (CAF): Marruecos

En la próxima fecha FIFA, Bolivia o Venezuela podrían asegurar su pase definitivo, mientras que algunas selecciones todavía tienen la opción de llegar vía repechaje.

El partido innagural se disputará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca. El torneo finalizará el 19 de julio, día en que se conocerá al nuevo campeón del mundo.

Escrito por: Paulina Carmona Ureña