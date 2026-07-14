Mundial 2026 regresa: Francia y España abren hoy las semifinales

Después de dos días de pausa, la Copa del Mundo 2026 regresa este martes con el inicio de las semifinales, una instancia en la que cuatro selecciones buscarán su boleto a la gran final del torneo.

El primer duelo enfrentará a Francia y España, dos de las grandes potencias del fútbol mundial, en un partido que se disputará en el Estadio Dallas, en Arlington, Texas. El compromiso está programado para la 1:00 p.m. (hora de Costa Rica).

Los franceses llegan a esta instancia tras eliminar a Marruecos en los cuartos de final, mientras que España selló su clasificación luego de vencer a Bélgica. Ambos equipos han mostrado un alto nivel a lo largo del campeonato y protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados del Mundial.

El ganador avanzará a la gran final del domingo 19 de julio, donde enfrentará al vencedor de la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles. El equipo que pierda jugará el partido por el tercer lugar.

¿Dónde ver Francia vs. España en Costa Rica?

Los aficionados costarricenses podrán seguir la primera semifinal del Mundial 2026 a través de:

FOX

Teletica Canal 7

App de TDMAX

Estas señales cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Costa Rica.