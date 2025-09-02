El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza este martes una serie de allanamientos en distintos puntos del Gran Área Metropolitana (GAM).

Esta movilización se da con el fin de detener a varias personas sospechosas del delito de Robo de Vehículos.

Al grupo criminal se les relaciona con al menos 32 causas en investigación, en donde habrían robado automóviles en diferentes puntos de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

Foto: Wilbert Hernández.

El líder de dicha organización es un hombre de 47 años, el cual en apariencia daba dirección a varios sujetos con el objetivo de sustraer carros, en su mayoría de tipo rural, a través del método del descuido.

La investigación inició en 2023, y desde entonces se logró individualizar a al menos 15 personas (12 hombres y tres mujeres).

Durante este período, a dicha banda se le logró materializar 6 hechos, ya que se pudo recuperar 3 vehículos robados sin alterar y otros 3 más alterados.

Los allanamientos se realizan en:

Carrillos Alto, en Poás.

Sabanilla y Atenas en Alajuela.

Hatillo 8, Vázquez de Coronado, San Rafael Abajo y Calle Fallas de Desamparados en San José.

Belén en Heredia.

El Cairo de Siquirres.

Foto: Wilbert Hernández.

Durante la movilización se pretende detener a 12 personas, debido a que 2 hombres ya se encuentran en prisión.

Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público.