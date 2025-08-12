El centro comercial Multiplaza Escazú se pronunció tras la mordedura de un perro que se encontraba en el lugar a un menor de edad de 7 años.

Los hechos se presentaron este fin de semana, según denunció la madre del menor y quien aseguró que va a ir “hasta lo último” con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Ante los hechos, Multiplaza indicó:

“En Multiplaza lamentamos profundamente el incidente ocurrido el sábado 9 de agosto de 2025 en nuestras instalaciones de Escazú, que afectó a una familia visitante.

Desde el primer momento, nuestro equipo brindó acompañamiento y apoyo directo a las personas involucradas. Si bien se trata de un hecho aislado, reiteramos que la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son nuestra más alta prioridad.

Por ello, reforzamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que cada experiencia en nuestro centro comercial sea segura y agradable.

Creemos firmemente en la sana convivencia y el respeto mutuo como pilares para disfrutar de un espacio compartido. La colaboración de todos es fundamental para garantizar un ambiente armonioso y seguro.

Continuaremos comprometidos en actuar con responsabilidad y colaboración para la adecuada atención del caso“