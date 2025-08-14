El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a través de la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito, realizó diligencias en el centro comercial Multiplaza Escazú, relacionadas con la mordedura de un perro a un menor de edad.

De acuerdo con las autoridades, se decomisaron los videos de seguridad como parte de la investigación que continúa en curso.

Lea: Multiplaza se pronuncia tras ataque de perro a menor

El hecho ocurrió el pasado sábado 9 de agosto, cuando un niño de 7 años resultó lesionado por el ataque del canino en las instalaciones del centro comercial. La madre del menor denunció el caso y aseguró que llevará el proceso “hasta lo último” con el OIJ.

Pronunciamiento del centro comercial

El 11 de agosto, Multiplaza Escazú emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo sucedido.

“Desde el primer momento, nuestro equipo brindó acompañamiento y apoyo directo a las personas involucradas. Si bien se trata de un hecho aislado, reiteramos que la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son nuestra más alta prioridad”, indicó la administración.

La empresa añadió que reforzará las medidas preventivas para garantizar que cada experiencia en el centro comercial sea segura y agradable.