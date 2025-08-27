Los motociclistas que realicen acrobacias o maniobras indebidas en carretera podrían enfrentar sanciones mucho más severas: una multa de ¢363 mil, decomiso del vehículo y pérdida de puntos en la licencia de conducir.

La iniciativa, impulsada por el diputado Yonder Salas del Partido Nueva República, busca reformar la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial para que esta conducta pase de ser sancionada con una multa tipo C a una más alta dentro de la legislación actual.

El proyecto propone elevar la sanción a multa tipo A por ¢363.000, retirar la motocicleta hasta que se cancele el monto y rebajar seis puntos en la licencia del conductor. La acumulación de puntos podría incluso llevar a la suspensión del permiso de conducir y obligar a realizar nuevamente el curso teórico.

El objetivo es prevenir accidentes, sacar de circulación motocicletas irregulares y enviar un mensaje claro contra quienes ponen en riesgo la vida de terceros.

La propuesta ya fue dictaminada en comisión y pasará al plenario legislativo para su votación en primer y segundo debate. El plan establece que se sancione con multa A a cualquier conductor que realice acrobacias, maniobras o acciones negligentes similares que pongan en riesgo su vida o la de terceros.

Casos ocurridos recientemente

En las últimas semanas se registraron varios incidentes que evidencian la problemática:

• Guatuso, 23 de agosto: Un motociclista que, según testigos, realizaba “piruetas” atropelló a un peatón de apellido Somoza Sánchez, de 32 años, quien resultó con fracturas en sus piernas.

• Escazú: Un conductor fue detenido tras conducir en una sola llanta en plena persecución policial.

• Ochomogo, 24 de agosto: Un grupo de motociclistas fue captado en video realizando acrobacias y cerrando el paso a otros vehículos en la carretera hacia Cartago.

Además la reforma contempla:

• Decomiso del vehículo utilizado.

• Retiro de placas.

• Reducción de puntos en la licencia.

“Se busca frenar la creciente participación de motociclistas en caravanas y maniobras temerarias en vías públicas”, explicó el legislador.