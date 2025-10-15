Un amplio operativo contra el transporte ilegal de personas dejó este miércoles un saldo de 85 boletas, cinco vehículos y diez juegos de placas decomisadas en la comunidad de Lomas del Río, en Pavas. Las acciones fueron ejecutadas por la Policía de Tránsito, en conjunto con la Fuerza Pública, como parte de una estrategia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para frenar este tipo de actividad irregular.

Durante la intervención, los oficiales detectaron varios casos de conductores sin licencia de conducir, sin experiencia al volante y sin pólizas de seguro que respalden a los pasajeros en caso de un accidente. Además, se identificaron automotores en condiciones mecánicas deficientes, lo que representa un riesgo para quienes utilizan este tipo de servicios ilegales.

Operativo contra transporte ilegal.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, destacó que estas acciones buscan reducir los riesgos en carretera y garantizar la seguridad de los usuarios.

“Venimos asumiendo un compromiso, desde mi despacho y desde el Viceministerio de Transportes y Seguridad Vial, para dirigir parte de las labores operativas de la Policía de Tránsito… Seguiremos en esa línea para minimizar el riesgo de las personas en carretera”, señaló el jerarca.

Zeledón también instó a la ciudadanía a no recurrir a servicios de transporte informal, pues, además de ser ilegales, exponen a los pasajeros a situaciones peligrosas y sin respaldo legal o de seguros.

Efraím Zeledón, ministro del MOPT, explica los motivos del operativo.

Durante el operativo, también se inspeccionó el transporte formal. En ese proceso se sancionó un autobús de ruta regular que presentaba fallas en la rampa de acceso para personas con discapacidad, lo que contraviene las normas de accesibilidad vigentes.

Aunque el enfoque principal fue el combate al transporte ilegal, los oficiales también detectaron otras faltas como ausencia de marchamo, revisión técnica vencida, luces en mal estado, falta de cinturón de seguridad y motociclistas sin casco o con luces apagadas.

El MOPT advirtió que este tipo de operativos continuarán en diferentes zonas del país para garantizar la seguridad vial y reforzar el cumplimiento de la Ley de Tránsito.