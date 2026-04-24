Multa de ¢280 mil y retiro de placas por peleas en carretera

Los conductores, pasajeros y peatones que inciten o participen en peleas en carretera, podrían recibir hasta una sanción de ¢280 mil.

Una propuesta de ley, que ya fue aprobada en primer debate, busca reformar la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial para introducir formalmente el concepto de “violencia vial”.

Se define como la conducción agresiva o cualquier acto violento cometido por conductores, pasajeros o peatones motivados por disputas de tráfico (como la congestión vehicular).

Estos actos se caracterizan por poder producir lesiones, daños a bienes o la obstrucción del tránsito regular.

“El tema de las peleas en carretera se ha vuelto incontrolable, todos hemos sido testigos como en las redes sociales vemos los videos de los enfrentamientos de conductores, peatones y pasajeros, para poner sanciones que realmente están acordes con los daños que provocan”, dijo Fabricio Alvarado, diputado que impulsa la propuesta.

La iniciativa propone la creación de una nueva infracción dentro de la Categoría A, que es la más alta en la escala de multas.

Además, otorga herramientas adicionales a los oficiales de tránsito para gestionar incidentes violentos.

“La creación de nuevas leyes para tipificar este tipo de acciones como insultos o golpes a otras personas en la vía pública, podría ser corroborado por las cámaras que llevan los oficiales de tránsito, lo que significa una prueba contundente”, señaló Steven Ramírez, vocero de la Fundación VidaVial. Los oficiales de tránsito tendrán la potestad de detener a conductores, pasajeros o peatones que obstruyan el tránsito debido a su participación en actos de violencia y se nieguen a acatar la orden de movilizarse.

Cuestionan propuesta

Algunos expertos en este tema todavía manejan dudas acerca de cómo esta medida podría influir en la conducta de las personas al volante. “Para mí esta propuesta no tiene sentido, porque si vemos la situación de los conductores en la vía pública, vemos que están tremendamente estresados, que los lleva a la violencia, se deben buscar soluciones reales que pongan fin a este caos que vive la sociedad costarricense”, afirmó William Anderson, abogado y experto en temas de Tránsito. Para el psicólogo Rigo Salazar, estas sanciones podrían funcionar en algunos casos como un disuasor de la conducta, pero no acabarían con esta problemática. “En el caso de la violencia en las calles, tenemos que ser claros que en el momento que estamos siendo violentos, estamos bajo la intuición y ser totalmente emocionales, en pocas palabras, nos gana la ira, las personas no piensan en los ¢280 mil”, aseguró.

Salazar considera que la medida es importante, pero no la única solución: “la realidad es que tenemos que generar una educación emocional y que las personas se autorregulen”.

¿Qué conductas podrían considerarse violencia vial?

• Conducción agresiva: realizada por parte de los conductores.

• Actos violentos: cometidos por conductores, pasajeros o peatones.

• Motivación por disputas de tráfico: conductas originadas por problemas de circulación, como las congestiones vehiculares.

• Resultados de la conducta: actos que tengan el potencial de producir lesiones a personas, daños a bienes o que provoquen la obstrucción del tránsito regular.

• Desobediencia a la autoridad: se sanciona específicamente al conductor involucrado que se niegue a movilizar su vehículo para restablecer la libre circulación cuando un oficial de tránsito se lo solicite.

Implementación y reglamentación

En caso de que la ley sea ratificada en segundo debate y firmada por el Ejecutivo:

• Una vez que la ley entre en vigencia, tendrá un periodo de seis meses para reglamentarla.

• Detalle de conductas: Será en dicho reglamento donde se incluya la lista específica de actos que serán considerados legalmente como “violencia vial”.

• Vigencia: La ley empezará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.