La integración de las mujeres en el mercado laboral para puestos profesionales y de alta calificación, generó un cambio en el comportamiento histórico de la brecha de ingresos.

Según un estudio del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, el salario promedio en el empleo principal, las mujeres registran un monto de ¢572 mil, mientras que para los hombres la estadística es de ¢542 mil.

“Históricamente las mujeres se han caracterizado por tener un ingreso mucho menor que los hombres en prácticamente todas las áreas laborales. Los resultados de la Encuesta Continua de Empleo para el segundo trimestre de este año, muestra que actualmente las mujeres están ganando en promedio más que los hombres. Es decir, se revierte esa esa tendencia que había”, señaló Roxana Morales, economista e investigadora.

De acuerdo con los datos publicados por Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los ingresos de las mujeres son mayores en puestos de dirección y gerencia, con una diferencia superior a los ¢600 mil.

En otras áreas como puestos profesionales, científicos, técnicos, trabajadores en comercios, labores agrícolas u operadores de maquinarias, la brecha persiste.

“Al analizar los datos desagregados, en todas las ramas de actividad económica, solo afecta a un grupo ocupacional. Entonces las brechas en realidad se mantienen. Hay sectores en los que las diferencias llegan hasta un 50%”, agregó.

Morales indicó que la tendencia también se puede observar en la administración pública debido a que la mayoría de las mujeres que se incorporan al aparato estatal lo hacen en puestos profesionales que requieren de un título universitario.

Un caso similar ocurre en la construcción, donde la mayoría de los trabajadores son hombres, pero las mujeres que logran incorporarse lo hacen como ingenieras o arquitectas.

“No significa que las mujeres profesionales estén ganando más que los hombres profesionales, sino que tienen un promedio de ingresos mayor por el tipo de puestos que ocupan. En la construcción, en realidad, la mayoría de las personas que trabajan son hombres, sin embargo, las pocas mujeres que se incorporan a este sector lo están haciendo en cargos de alta calificación”, comentó.

La investigadora expresa que los datos son positivos ya que hay una mayor cantidad de mujeres en trabajos de alta calificación que les permite tener una mayor remuneración por sus labores, aunque lamenta que también se observa una salida de esta población en el mercado laboral.

Morales señala que las responsabilidades del cuido del hogar sigue representando la principal barrera u obstáculo que tiene la población femenina al momento de optar por un trabajo remunerado.

“Costa Rica ha ido avanzando, sin embargo, el nivel de participación de las mujeres es muy bajo, hay un desperdicio de capacidades en el país, precisamente porque muchas mujeres también están fuera del mercado laboral, a pesar de tener incluso estudios universitarios, porque se dedican a las labores del hogar”, mencionó.

La investigadora indicó que el país debe continuar los esfuerzos para que el Estado sea corresponsable en las labores de cuidado como la creación de centros infantiles para las familias de menores ingresos.

Además, agregó que las jornadas excepciones 4 por 3 profundizarían estas barreras que las mujeres enfrentan para acceder al mercado laboral.

“En el sector público se han venido generando muchas acciones afirmativas que les permiten a las mujeres incorporarse. Unas de ellas son las redes de cuidado, donde las mujeres pueden tener a sus hijos o hijas durante la jornada laboral. Hay muchas instituciones que tienen incluso guarderías dentro de las mismas. Sin embargo, en el sector privado no es común”, expresó Morales.

También resaltó que el país debe fomentar la participación de la población femenina en las áreas profesionales que permiten obtener mejores fuentes de ingreso. “Muchas mujeres llegan a tener estudios universitarios, muchos de esos estudios tienen una remuneración más baja que los estudios que, por lo general, realizan los hombres. Por ejemplo, los ingenieros de sistemas, donde ahora el mercado está remunerándolos muy bien”.