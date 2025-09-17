La papeleta presidencial de las elecciones 2026 será histórica, porque por primera vez cinco mujeres aparecen como aspirantes a conseguir la silla de Zapote.

Ana Virginia Calzada, Claudia Dobles, Laura Fernández, Natalia Díaz y Luz Mary Alpízar se perfilan como protagonistas del proceso electoral, donde además de abrir espacios que propicien la igualdad de género en política, también enfrentan el reto de que el país vuelva a ser gobernado por una mujer 12 años después.

Para el analista político Mario Quirós, este escenario refleja una señal positiva como sociedad, donde no solo se muestra una mayor participación, sino que asegura que son figuras que aspiran al cargo “con autoridad y con credenciales”.

“Esto no se trata solamente de un número, sino de algo muy significativo para la democracia que representa que hay apertura de espacios, que hay posibilidad de escuchar otras voces y también de sumar nuevas perspectivas”, externó Quirós.

Además, si se analizan los resultados del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, en esta etapa de la campaña varias de las candidatas se perfilan con posibilidades reales de ganar la elección.

“Me considero privilegiada por participar en el proceso electoral, en el cual participará la mayor cantidad de mujeres como candidatas a la presidencia de la República. Esto refleja el esfuerzo que hemos hecho las mujeres costarricenses para formarnos y prepararnos para los grandes desafíos y participar, por méritos propios, junto con los hombres, en la competencia democrática electoral y ejercer el derecho a elegir y ser electas”, agregó Laura Fernández, candidata oficialista.

Por su parte, Ana Virginia Calzada, aspirante del Partido Centro Democrático y Social, aseguró que, a pesar de ser un avance, “también es una responsabilidad que tenemos con nuestro país por las condiciones actuales en que estamos viviendo”.

“Yo estoy aquí, no solo como mujer, estoy también aquí porque soy la candidata con más preparación, con más visión y con más liderazgo para gobernar este país. Es hora de hacer cambios, es hora de gobernar”, subrayó.

Aunque resalta que serán los votantes quienes decidan si las mujeres son la opción más adecuada, Quirós menciona que con solo el hecho de tenerlas “participando, debatiendo y ofreciendo soluciones” ya es algo bueno para el país.

No obstante, la exprimera dama Claudia Dobles señaló que no se pueden dejar de lado los diferentes retos y brechas de género que siguen existiendo en el país, como la violencia política que sufren a diario.

“Si bien es un número que pueda parecer robusto, la realidad es que seguimos siendo minoría, es deseable que cada vez tengamos más mujeres trabajando en política”, afirmó Dobles.

En el caso de Natalia Díaz, la exjerarca resaltó que nadie “debe ocupar un cargo o ganarse una oportunidad por su género”, ya que considera que eso sería menospreciar la capacidad de las personas.

“Al final, la gente va a votar por las propuestas que le hagan sentido para el país, por la seguridad, el empleo, la educación que defendemos. No porque soy mujer, sino porque represento un liderazgo firme, con visión y con soluciones”, puntualizó.

Claudia Dobles Camargo Candidata de la Coalición Agenda Ciudadana 44 años Arquitecta y ex primera Dama de la República

Laura Fernández Delgado Candidata Partido Pueblo Soberano 39 años Politóloga y exministra de Planificación y de la Presidencia

Natalia Díaz Quintana Candidata Partido Unidos Podemos 40 años Publicista y mercadóloga. Exministra de la Presidencia y exdiputada

Luz Mary Alpízar Loiza Candidata Partido Progreso Social Democrático 57 años Ingeniera Química y Máster en Administración, actual diputada