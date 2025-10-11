Las atenciones en servicios de emergencia por trastornos mentales y del comportamiento en Costa Rica alcanzaron cerca de 140 mil casos en el último año, siendo las mujeres el grupo más afectado por esta situación.

Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los eventos en general aumentaron un 44% respecto al 2020. En términos de “carga asistencial”, las mujeres lideraron con 83.566 atenciones, mientras que los hombres registraron 56.376.

Los grupos etarios más impactados fueron los adultos jóvenes de 20 a 44 años, con más de 68 mil casos, y los adolescentes de 15 a 19 años, cuyo crecimiento continúa en aumento

En este último grupo etario, las mujeres pasaron de 4.442 atenciones en 2020 a 7.590 en 2024, mientras que los hombres solo subieron de 3.194 a 4.367.

“Este aumento refleja que más personas están buscando ayuda en situaciones de crisis y reta al país a fortalecer los mecanismos de prevención y detección temprana, especialmente en jóvenes y adolescentes”, afirmó el especialista en psiquiatría Vernor Barboza.

Los diagnósticos más frecuentes en emergencias fueron trastornos de ansiedad, episodios depresivos y trastornos relacionados con el consumo de alcohol, aunque también destaca un incremento del 55% en casos vinculados al consumo de cocaína entre 2020 y 2024.

El Hospital Nacional de Salud Mental encabezó las atenciones con más de 17 mil casos, seguido por el Hospital Calderón Guardia y el San Juan de Dios.

Los egresos hospitalarios por trastornos mentales sumaron al menos 6 mil en 2024, siendo los diagnósticos más comunes la esquizofrenia, los trastornos afectivos y los trastornos por consumo de sustancias. “La salud mental no debe vivirse en silencio ni con estigmas. Existen servicios disponibles en toda la red de la CCSS y nuestro llamado es a que cada persona busque acompañamiento profesional cuando lo requiera, porque con el tratamiento adecuado es posible recuperar la calidad de vida”, subrayó Barboza. En consulta externa, las mujeres representaron 512 mil atenciones, mientras los hombres sumaron 341 casos con diagnósticos predominantes de ansiedad, depresión y esquizofrenia.