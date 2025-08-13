El empleo femenino en Costa Rica mostró un crecimiento más dinámico que el masculino en la mayoría de las actividades económicas, al pasar de un 30% a un 40% en 16 años en trabajos formales.

Así lo revela un análisis reciente sobre la evolución del mercado laboral formal realizado por los economistas Ricardo Monge y Josué Martínez, de la Academia de Centroamérica, entre el 2006 y el 2022.

“El comportamiento del empleo hay una tasa de crecimiento mayor en el empleo de las mujeres que en los hombres y eso es una buena noticia porque quiere decir que ahí hay una inserción laboral de las mujeres mayor a través del tiempo. Esto implica que hemos logrado una reducción a nivel de toda la economía en la brecha entre los géneros”, destacó Monge.

El estudio analiza las actividades económicas con mayor participación en el valor agregado de la producción costarricense.

Uno de los sectores donde se observa un mayor crecimiento es finanzas y seguros, en el cual alcanzaron un 53% de participación, logrando la mayoría de los empleos. Incluso, en industrias altamente masculinizadas, como manufactura o transporte y almacenamiento, la participación femenina aumentó a un 32,43% y un 25,34%, respectivamente.

“Se refleja una tendencia estructural hacia la consolidación de las mujeres como mayoría en el empleo formal, aunque sigue siendo minoritario, existe una incorporación progresiva de las mujeres en actividades que han estado históricamente asociadas a los hombres”, señalaron en el estudio.

En las industrias altamente calificadas, como información y comunicaciones o actividades profesionales, la participación femenina creció de manera más moderada que en otros sectores, para finalizar en porcentajes de 33,67% y 45,29%, respectivamente.

Además, mantuvieron su predominio en áreas donde ya son mayoría, como salud, donde incrementaron su participación a un 64%, y enseñanza, que se mantuvo en el 67%.

“Estos cambios reflejan una transformación gradual en la estructura de género del mercado laboral formal en Costa Rica, aunque persisten importantes brechas en actividades tradicionalmente dominadas por hombres”, señalaron en el estudio.

Ricardo Monge Director Academia de Centroamérica “Las mujeres enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a empleos formales y bien remunerados, lo cual automáticamente reduce su capacidad de independencia económica y además genera mayor desigualdad de ingresos en nuestra sociedad”.

Para Monge, se debe facilitar el acceso de las mujeres al empleo formal para reducir las brechas existentes en el mercado laboral.

Esto contribuiría a disminuir la pobreza y a mejorar la estabilidad económica del país, dado que el 44,4% de los hogares tienen jefatura femenina, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Incluso, desde un punto de vista productivo, la incorporación de más mujeres beneficia a las empresas.