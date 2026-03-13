Las mujeres privadas de libertad por temas vinculados a drogas causan un impacto en sus hijos menores de edad, lo que provoca que los niños se vuelvan en las principales víctimas del actuar delictivo de sus madres.

La ausencia materna genera vulnerabilidad extrema, provocando desintegración familiar, exclusión educativa y un deterioro significativo en la salud mental de los infantes.

Así lo destaca una reciente investigación presentada por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), que analiza el impacto socioeconómico y psicológico en los hijos menores de edad de mujeres encarceladas bajo la Ley 8204.

El estudio también destaca la falta de ingresos y el estigma social que enfrentan estos menores, quienes a menudo deben asumir roles de adultos.

Para la exministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, el estudio evidencia que el impacto del encarcelamiento materno no es únicamente individual, sino profundamente estructural.

“En el caso costarricense, donde un alto porcentaje de mujeres son jefas de hogar y muchas trabajan en la informalidad, la privación de libertad de una madre desarticula no solo un vínculo, sino la base económica y organizativa del núcleo familiar”, afirmó.

Salazar señaló que el desafío es romper el ciclo de reproducción de la violencia y la exclusión.

Una de las principales conclusiones de la investigación es cómo la privación de libertad de la madre actúa como un catalizador de la ruptura del hogar.

En un 78% de los casos de mujeres entrevistadas, se indicó que los hijos tuvieron que cambiar de núcleo familiar, y muchos casos, esto implica que los hermanos son separados y repartidos en diferentes hogares. Aunque el 89% de los menores quedan bajo el cuido de personas con un vínculo afectivo previo, como abuelas, tías o padres, un 15% sufre cambios constantes de cuidador, lo que genera inestabilidad emocional y falta de referentes fijos.

Hazel Villalobos, especialista en seguridad ciudadana, explicó que el impacto trasciende de lo penal hacia lo estructural, por las consecuencias que sufren los hijos de estas mujeres.

“Cuando la sociedad responde solamente con el tema de la cárcel, genera círculos de pobreza y violencia, no solamente dirigidos a la mujer, sino a todo el entorno familiar. Muchas veces no solo está privada de libertad, sino también su pareja, lo que deja en estado de vulnerabilidad a estos menores”, dijo.

Para Villalobos, el reto de las autoridades estatales es reformular y apostar por los entornos protectores de los menores de edad. Otro de los principales impactos que sufren los hijos de estas mujeres, es la repitencia y la exclusión dentro del sistema educativo.

El estudio concluye que el 22% de los menores ha repetido al menos un año académico desde que su madre fue privada de libertad, mientras el 94% de las madres considera que esto no habría sucedido si ellas estuvieran presentes.

Además, el acceso a servicios básicos como el internet se ve gravemente afectado, limitando las posibilidades de estudio en un entorno educativo cada vez más tecnológico.

Eyling Jaenz, criminóloga y psicóloga, asegura que el impacto multidimensional en estos casos afecta el desarrollo emocional de los menores. “Esto puede generar situaciones de abandono, ansiedad crónica y problemas de apego, así como una fuerte estigmatización social, así como una falta de supervisión adulta”, indicó.

Las especialistas coinciden en la urgencia de crear programas focalizados en esta problemática y mejorar la articulación en instituciones estatales que velan por estas poblaciones vulnerables.

El estudio permitió entrevistar a un total de 81 mujeres que se encontraban sentenciadas o indiciadas por un delito relacionado al tráfico o comercialización de drogas.

Posibles soluciones

Crear protocolos de alerta temprana en escuelas para hijos de privados de libertad

Implementar visitas virtuales (videollamadas) para fortalecer el vínculo cuando hay lejanía geográfica

Establecer convenios con ONGs para brindar atención psicológica gratuita especializada en trauma por separación parental

Resultados del estudio

• Impacto económico: del sostén del hogar al trabajo infantil

El 67% de las madres percibe que los recursos económicos de sus hijos son menores tras su ingreso a prisión

Un 15% de los hijos de estas mujeres ha tenido que trabajar para cubrir necesidades básicas, una cifra que supera por 11 veces la tasa de ocupación de menores a nivel nacional (1,3%)

El 35% de los menores ha visto disminuida la cantidad de tiempos de comida diarios, afectando su desarrollo físico y cerebral

• Salud mental y el “trauma perdurable”

Los menores presentan altos índices de ansiedad (72%), depresión (84%) y estrés (63%), y también enfrentan graves dificultades de autorregulación emocional

La relación de confianza entre madre e hijo se deteriora en el 38% de los casos, a menudo debido a la lejanía de los centros penales y las dificultades de comunicación

• Estigma social y la “herencia” de la criminalidad

El 48% de los niños recibe críticas o burlas negativas, como “vas a terminar en la cárcel como tu mamá”, lo que destruye su autoestima y los margina socialmente

El estigma de “criminal” puede convertirse en una característica grupal, aumentando el riesgo de que los menores se involucren en actividades delictivas o consumo de drogas.

Fuente: Estudio “Consecuencias socioeconómicas que viven los hijos menores de edad de las mujeres privadas de libertad por infringir la ley 8204”

Fiorella Salazar Exministra de Justicia y Paz “El desafío de fondo es romper el ciclo de reproducción de la violencia y la exclusión. Las intervenciones deben tender a abrir para estos niños otras posibilidades de vida, fortaleciendo su desarrollo emocional, educativo y social, para que la privación de libertad de sus madres no se convierta en un punto de partida hacia trayectorias de riesgo”.

Hazael Villalobos Experta en seguridad ciudadana “Tenemos que apostar por la educación, por generar entornos protectores, ya que es fundamental un caldo de cultivo

para el crimen organizado, así como generar entornos seguros para la protección de la niñez y la adolescencia,

pero, principalmente aquella población en vulnerabilidad con estas características”.