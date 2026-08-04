Mujeres de la Zona Norte podrán aprender mecánica básica gratis

Las mujeres de la Zona Norte tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos sobre el funcionamiento y mantenimiento de sus vehículos gracias a una capacitación gratuita de mecánica básica que impartirá Autopits el próximo sábado 22 de agosto, como parte de su programa “Dueñas del Volante”.

“Dueñas del Volante”. Foto: cortesía.

La actividad se realizará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en las instalaciones de Autopits San Carlos, en Ciudad Quesada, y contará con un cupo para 50 participantes. Las interesadas deberán inscribirse hasta el 15 de agosto mediante el formulario disponible en las redes sociales de Autopits Costa Rica. Posteriormente, la empresa seleccionará a las participantes y se comunicará con ellas para confirmar su espacio.

“Dueñas del Volante”. Foto: cortesía.

Durante la jornada, las asistentes recibirán una charla sobre los principales componentes del vehículo, mantenimiento preventivo y revisiones básicas. Además, participarán en una sesión práctica donde aprenderán a cambiar una llanta, revisar y rellenar líquidos, así como conocer el funcionamiento de distintos sistemas del automóvil.

“Dueñas del Volante”. Foto: cortesía.

Las participantes también recibirán un certificado, artículos promocionales y un refrigerio.

Según Stephanie Madrigal, jefa de Mercadeo de Autopits, el objetivo del programa es brindar herramientas que permitan a más mujeres desenvolverse con mayor seguridad al volante.

“Dueñas del Volante”. Foto: cortesía.

“En Autopits creemos que el conocimiento brinda confianza y tranquilidad. Con Dueñas del Volante queremos que cada vez más mujeres se sientan preparadas para enfrentar situaciones básicas relacionadas con su vehículo y disfruten una experiencia de conducción más segura. Nos entusiasma llevar este programa a Ciudad Quesada y seguir acercando estas herramientas a más comunidades del país”, comentó.

“Dueñas del Volante”. Foto: cortesía.

Durante 2025, el programa Dueñas del Volante ha capacitado a más de 200 mujeres en diferentes regiones del país, promoviendo la educación vial, la autonomía y la confianza de las conductoras.

Autopits cuenta actualmente con 17 centros de servicio en Costa Rica. Quienes deseen obtener más información o agendar una revisión preventiva también pueden comunicarse vía WhatsApp al 7106-1368.