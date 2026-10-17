Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Una mujer de apellido Zeledón fue detenida como sospechosa de colaborar con otra joven de apellido Ortiz, de 22 años, quien figura como la principal sospechosa del homicidio del estadounidense Marc Walter Fleming.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó allanamientos este viernes en La Capri y San Miguel de Desamparados como parte de las diligencias para esclarecer el crimen y determinar la participación de las personas vinculadas con el caso.

La mujer detenida durante los allanamientos presuntamente se encargaba de conseguir personas para servicios de dama de compañía y habría colaborado en el traslado de Ortiz después de los hechos.

Según ha trascendido, el ataque contra el extranjero de 72 años, ocurrido el 27 de septiembre en Playas del Coco, Guanacaste, podría tener relación con el robo de unas tarjetas de crédito.

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que la investigación se inició tras el asesinato de Fleming en un apartamento de su propiedad.

“Se logró establecer la participación de dos femeninas, una primera de apellido Ortiz, de 22 años, quien fue la que interactuó directamente con la víctima, aparentemente, y una segunda persona que fue detenida el día de hoy por su participación en el traslado de la sospechosa luego del evento ocurrido”, dijo Muñoz.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, Ortiz habría ingresado al apartamento junto con Fleming y estuvo cerca de dos horas en el lugar.

Posteriormente, habría salido sola de la propiedad, un movimiento que forma parte de la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores.

La víctima presentaba múltiples golpes en la cabeza que, presuntamente, habrían sido provocados con un objeto de la cocina. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión continúan bajo investigación.

Rastreo de movimientos

Uno de los elementos que permitieron avanzar en el caso fue el análisis de cámaras de seguridad y de movimientos realizados con tarjetas bancarias que pertenecían al estadounidense.

Entre los movimientos analizados figuran compras en supermercados de Playas del Coco y Brasilito, el pago de alojamiento en un hotel de Flamingo y otra compra en un proveedor de Abangares, antes de que la mujer continuara hacia San José.

Las autoridades investigan si el homicidio estuvo relacionado con el aparente robo de las tarjetas bancarias de Fleming. Sin embargo, el posible móvil deberá determinarse mediante el análisis de las pruebas incorporadas al expediente.

OIJ pide ayuda para ubicarla

Tras los operativos, Ortiz continúa sin ser localizada. Por esa razón, el OIJ difundió una fotografía de la joven y solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita determinar su paradero y proceder a su detención.

Muñoz instó a la ciudadanía a aportar datos sobre la ubicación de la sospechosa y comunicarlos de manera confidencial a las autoridades.

“Cualquier persona que tenga información puede hacerlo a través del Centro de Información Confidencial, el 800-8000-645, a efectos de que nos dé de manera confidencial información que nos puede llevar a una pronta localización de esta mujer”, manifestó el subdirector.

El OIJ reiteró que cualquier dato que permita localizar a la joven puede resultar determinante para avanzar en la investigación.

Mientras tanto, la mujer detenida quedó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación jurídica.

Los agentes continúan con las diligencias para localizar a Ortiz y esclarecer las circunstancias del homicidio