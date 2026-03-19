La mujer que fue víctima de un bajonazo por unos presuntos sicarios luego de una balacera en pleno centro de Cartago iba a recoger a un hijo que estaba en una escuela cercana.

Testigos de la zona mencionaron que esta mujer se dirigía por su hijo de primer grado a la Escuela Ascensión Esquivel Ibarra en Cartago centro.

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Los principales sospechosos del homicidio, en apariencia, habrían bajado del vehículo a la mujer para huir del sitio.

Foto: Joaquín Salas, corresponsal

Según testigos, la mamá de la víctima de bajonazo, llegó a la escuela, “llorando desconsolada” y contando lo que le ocurrió a su hija.

El homicidio se produjo al costado sur de las Ruinas en Cartago, a unos 100 metros de la escuela.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades custodian la escena.