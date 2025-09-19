Varias denuncias anónimas alertaron a las autoridades judiciales sobre una mujer de nacionalidad nicaragüense que utilizaba a sus hijos menores de edad para distribuir droga en la comunidad de San Bosco de La Rita, en Pococí.

Según trascendió, la mujer, de apellido Lumbi y de 50 años, enviaba a sus hijos a distintos puntos para entregar la droga, incluso en las cercanías de una escuela.

Además, cuando salía de su vivienda, otros de sus hijos permanecían en la casa para colaborar en la venta de crack y cocaína.

La vivienda allanada era una casa tipo cuartería, por lo que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles desplegaron varios oficiales para evitar que la sospechosa escapara.

Al ingresar al inmueble, los agentes ubicaron a la mujer requerida y procedieron a realizar una revisión para recabar pruebas. La investigación por narcomenudeo inició en agosto de este año, tras recibir las denuncias confidenciales.

Por otra parte, las autoridades también investigan a la mujer por infringir la Ley de Conservación de Vida Silvestre, ya que durante el operativo encontraron pericos y loras en su posesión.

Trasladaron a la mujer hasta el Ministerio Público