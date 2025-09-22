La Fiscalía Adjunta de Heredia ordenó la detención de una mujer de apellido Rodríguez, sospechosa de liderar un esquema de estafa con supuestos paquetes turísticos hacia Disney y otros destinos.

La captura se efectuó este lunes en una propiedad ubicada en Lindora, Santa Ana, como parte de un operativo conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En el allanamiento se buscó prueba documental y digital que será incorporada al expediente 24-007375-0059-PE.

Según la investigación, la sospechosa utilizaba la red social Facebook para promocionar paquetes vacacionales que resultaron falsos. En mayo de 2024, ofreció a un hombre viajes para él y conocidos suyos, quienes reservaron un total de 85 paquetes con un valor aproximado de $29.000.

La víctima descubrió que la imputada no había gestionado 83 de las reservaciones, mientras que las dos restantes se disfrutaron de manera parcial por cambios en hospedaje y falta de habitaciones.

El ofendido, que había asumido los pagos en nombre de al menos 50 personas, se vio obligado a solicitar un préstamo bancario para devolverles el dinero.

Rodríguez Murillo será sometida a indagatoria en las próximas horas y posteriormente el Ministerio Público valorará la solicitud de medidas cautelares.