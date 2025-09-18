Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pococí y Guácimo detuvieron este jueves a una mujer de apellido Lundi, de nacionalidad nicaragüense y de 57 años, sospechosa de narcomenudeo en la comunidad de San Bosco de La Rita, en Pococí.

Según la investigación, la mujer utilizaba a otros miembros de su familia para vender droga en vía pública, incluso cerca de un centro educativo y en distintos puntos de La Rita.

Sospechosa detenida en Pococí. Foto: OIJ.

Allanamientos en la zona

El operativo se realizó a las 6:00 a. m. en el sector de la Colonia, donde los agentes ingresaron a la vivienda de la sospechosa.

“Esta figura como sospechosa por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos bajo la modalidad de narcomenudeo. Cabe señalar que las investigaciones referentes a este caso habrían iniciado en el mes de agosto del presente año”, explicó el OIJ.

De acuerdo con la Policía Judicial, producto de informaciones confidenciales se determinó que Lundi presuntamente distribuía crack y marihuana desde su vivienda.

Durante el allanamiento, además de detener a la sospechosa, los agentes lograron recopilar evidencia relevante para el caso.

“Con relación a este caso, cabe señalar que a la femenina también se le va a pasar por el delito de infracción a la ley de vida silvestre, ya que en la inspección de la vivienda allanada se logró ubicar en estas, dos pericos y una lora, por lo que a la misma también se le va a pasar por este delito”, agregó el OIJ.

Agentes encontraron 2 pericos y una lora en la vivienda. Foto: OIJ.

La mujer será presentada ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.