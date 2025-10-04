Neiby Marchena, de 33 años, permanece desaparecida desde el pasado 1 de octubre, y su familia se encuentra desesperada por conocer su paradero.

Según trascendió, Marchena presenta problemas de salud mental y fue vista por última vez ingresando en horas de la noche a una montaña ubicada en el kilómetro 20 de Golfito. Aunque uno de sus hermanos intentó detenerla, perdió su rastro.

El terreno es extenso, por lo que los rescatistas han desplegado una intensa búsqueda, sin lograr hasta ahora ubicar alguna pista que conduzca a la joven.

Jorge Navarro, miembro de la brigada de búsqueda ACOT, explicó que llegaron como voluntarios desde Pérez Zeledón para colaborar en el operativo.

“Todavía no ha aparecido. Nos hemos dedicado a colaborar con los funcionarios de Bomberos y Cruz Roja, quienes están revisando la zona montañosa”, indicó Navarro. En el lugar también hay presencia de canes especializados en búsqueda y rescate, con el objetivo de localizar algún rastro de Marchena.

“Tuvimos que salir porque el área es muy grande. Vamos a dar descanso a la canina de la brigada, pero esperamos seguir colaborando”, agregó.

Los familiares hacen un llamado a la población para que, en caso de contar con información verídica que ayude a encontrar a Neiby, se comuniquen al 800-8000645 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).