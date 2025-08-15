Miriam Meza Cerdas es la mujer que fue hallada sin vida en un río en la tarde de este viernes en el sector de Paraíso de Cartago.

El hecho se reportó a eso de las 12:01 p.m., cuando las autoridades recibieron la alerta del avistamiento de una persona en el río. A su llegada, la Cruz Roja Costarricense confirmó que la adulta, de entre 55 y 60 años, no presentaba signos vitales.

Foto: Cortesía

Posteriormente, se coordinó la extracción del cuerpo hacia una zona segura.

Vecinos y allegados lamentaron a través de redes sociales profundamente su fallecimiento y destacaron el cariño, alegría y gusto por las flores que caracterizaban a Meza Cerdas.

Su comunidad expresó mensajes de condolencia y acompañamiento a la familia, que comunicará en las próximas horas el horario de vela y funeral.