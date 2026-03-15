Una mujer de apellido Vargas cumplirá tres meses más de prisión preventiva por el delito de estafa informática, en el que el perjuicio patrimonial supera los ₡39 millones aproximadamente.

La medida la amplió el Juzgado Penal de Heredia, debido a que se le atribuye formar parte de un grupo delictivo dedicado a llamar por teléfono a víctimas, haciéndose pasar por funcionarios bancarios para obtener información confidencial de las cuentas de esas personas.

En apariencia, el modo de operar de este grupo era lograr ingresar a los perfiles bancarios de los afectados, transferir el dinero a cuentas controladas por la organización delictiva y, en apariencia, casi de forma inmediata, Vargas realizaba los retiros de dinero de cajeros automáticos ubicados en la provincia de Heredia.

Al parecer, los hechos ocurrieron entre julio y octubre del 2024, y afectaron al menos a tres personas, entre ellas, una adulta mayor de 75 años.

La mujer fue detenida en julio del 2025, mediante un allanamiento realizado en su casa de habitación, ubicada en la provincia de Alajuela.

Dentro de la prueba decomisada se encontraban unas 16 tarjetas bancarias a nombre de terceras personas y aproximadamente ₡6.180.000 en efectivo, al parecer, provenientes de los fondos sustraídos.



