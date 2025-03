Un intento de asalto en un local comercial de la Zona Sur quedó registrado en cámaras de seguridad este lunes 24 de marzo.

En las imágenes se puede observar como un hombre amenaza a la cajera del supermercado con un objeto punzocortante.

Gracias al audio del video, se puede apreciar como la mujer intenta negociar con el asaltante.

El hecho se dio alrededor de las 6:45 p.m. según se visualiza en el video.

“Vea mi amor, no he vendido nada. Cariño, no he vendido nada. Mira tuve que pagar. Cariño, tengo que pagar, no hay nada mi amor”, menciona la mujer.