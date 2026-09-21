Mujer rusa de 44 años da a luz a su decimoséptimo hijo

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Una mujer rusa de 44 años ha dado a luz a su decimoséptimo hijo en un hospital de la región de Moscú, informaron hoy fuentes sanitarias.

“La mujer dio a luz a un niño sano que pesó 4 kg y 540 gramos y midió 56 cm”, informó el Ministerio de Sanidad en un mensaje en redes sociales.

Según las autoridades, el bebé recibió el nombre de Filip.

“La familia numerosa tiene ahora 12 niñas y 5 niños”, agregaron.

La hija mayor de la parturienta tiene 22 años.