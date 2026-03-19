Una mujer fue declarada autora responsable del delito de homicidio calificado en perjuicio de un hombre de apellido Segura. El tribunal le impuso una pena de 15 años de prisión.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el 21 de febrero de 2024 el ofendido dormía en una cama dentro de la vivienda que compartía con la imputada, de apellido Bermúdez. En ese momento, la mujer, con la intención de acabar con la vida de su compañero sentimental, le roció gasolina en el cuerpo, la ropa y la cama.

“Presuntamente, la mujer provocó fuego sobre la víctima, lo que le causó quemaduras de segundo y tercer grado en un 60% de la superficie corporal, específicamente en el tórax, abdomen, dorso, genitales, brazos y muslos”, indicó el Poder Judicial.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado al Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla y posteriormente remitido al Hospital San Juan de Dios, donde permaneció internado en la Unidad de Quemados y en Cuidados Intensivos.

A pesar de las intervenciones médicas, Segura falleció el 24 de mayo de 2024 debido a las lesiones. Los hechos ocurrieron en Pérez Zeledón.