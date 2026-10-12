Mujer queda grave tras ser atropellada por autobús

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Una mujer de 34 años se encuentra en condición crítica luego de ser atropellada por un autobús la mañana de este lunes, en Campo 5 de Cariari, en Pococí, Limón.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:05 a. m., en la esquina de una panadería.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la mujer permanecía en el sitio cuando, por razones que se investigan, fue arrollada por el autobús y quedó prensada debajo de la unidad, que brinda servicio de transporte a trabajadores de la zona.

Foto: corresponsal de la zona.

Al lugar acudieron personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja, quienes trabajaron para liberar a la víctima. Una vez rescatada, fue trasladada en condición crítica a la Clínica de Cariari.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, la mujer será remitida al Hospital de Guápiles para recibir atención médica especializada.

El caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades correspondientes.